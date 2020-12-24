AK Parti Kırşehir Teşkilatı, il başkanı adayı Seher Ünsal’ı tanıttı

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, il başkanlığı için aday olan Seher Ünsal’ı il kongresi öncesi tanıttı.

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti İl Koordinatörü Ekrem Görçeker, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ile parti teşkilatı üyeleri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan, klavye üzerinden sahte hesaplarla hiç kimsenin kendilerine ayar veremeyeceğini söyledi.

Kırşehir teşkilatını kongreye kadar götürecek olan İl Başkanı Aslan, “Bizler insanları parası, okumuşluğu ve işi ile değerlendirmeyiz. Bizler ‘Yaratılanı Yaratandan Ötürü’ severiz. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim partimizde ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışı hakimdir” dedi.

AK Parti’nin gücünün bir kez daha aday sayıları ile ortaya çıktığını dile getiren Kırşehir’in eski Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise, “Partimiz yaşanılan sancısız yürüttü. Dedikodu çok olur ama bunlara takılmamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile herkes il başkanının yanında yer alacak. Ben ilk günkü aşkla çalışmalarımı sürdüreceğim. Benim nasibimde olan belediye başkanlığı görevimde gayret ve çabadan asla geri durmadım. CHP’yi yerel iktidar olarak Kırşehir’de yaşıyoruz. Dedikodu ve fitne dışında bir şey yok. Büyük insanlar projelerle küçük insanlar ise dedikodularla uğraşır. Birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız. Yaşanan süreçten ders almak gerek” diye konuştu.

Kırşehir İl Başkanı adayı Seher Ünsal ise, “2017 yılından bu yana görevini başarı ile yürüten Muzaffer Aslan’a ve partinin her kademesinde yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Birlik içerisinde çalışmalarımızı daha büyük şevkle sürdüreceğiz. Yüksek ahlak, disiplin ve sağduyulu hareket ederek şehrimize hizmet edeceğiz. İnsan odaklı bir yönetim sergileyip 2023 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Şehrimizi kalkındırmak için aşkla hep birlikte yol alacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti il koordinatörü Ekrem Görçeker ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç’ın Kırşehir il kongresi sürecini anlattığı konuşmaları sonrasında verilen birlik mesajları ile program sona erdi.

