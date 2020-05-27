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AK Parti Kırşehir Teşkilatı Kızılay’la ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenleyecek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

AK Parti Kırşehir Teşkilat Başkanlığı, Kızılay ile birlikte ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, yaptığı açıklamada; "Kızılay’ın, kan bağışına destek ihtiyacı Covid-19 salgını ve ramazan ayının rehaveti ile artış gösterdi.

AK Parti Kırşehir Teşkilatı Kızılay’la ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenleyecek

AK Parti Kırşehir Teşkilat Başkanlığı, Kızılay ile birlikte ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.
Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, yaptığı açıklamada; "Kızılay’ın, kan bağışına destek ihtiyacı Covid-19 salgını ve ramazan ayının rehaveti ile artış gösterdi. AK Parti Kırşehir teşkilatı olarak Kızılay ile ortaklaşa yapacağımız kan bağış kampanyasına Kırşehirlileri davet ediyoruz" dedi.
Cacabey Meydanı’nda yer alan Kızılay tırına bağış da bulunmaya davet eden Bıçakçı, "AK Parti teşkilatları cuma günü Cacabey Meydanı’nda cuma namazını eda ettikten sonra Kızılay kan bağış tırına bağışta bulunacak. Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamalar ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı sonrası normalleşme adımlarında sosyal mesafe korunarak en büyük yardım kuruluşu Kızılay’a destek sunacağız. Kan bağışının önemine inanıyoruz. Kırşehir’de, AK Parti teşkilatları yöneticilerinin tamamı da kampanyaya destek sunacaklar" diye konuştu.
Covid-19 salgını nedeni ile bir süredir kapalı olan ibadethanelerin kontrollü açılıyor olması ve meydanda kılınacak cuma namazına da yoğun katılım bekleniyor.

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