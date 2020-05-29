AK Parti Kırşehir teşkilatı, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu

Koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrıya AK Parti teşkilatı kan bağışı yaparak katkıda bulundu.

AK Parti Kırşehir İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Cacabey Meydanı’ndaki Türk Kızılayı tırının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.

Kampanyaya katılarak kan veren AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez’in başlattığı kampanyaya Kırşehir teşkilatı olarak destek verdiklerini söyledi.

Türk Kızılayı’nın kan stoklarının azalması nedeniyle böyle bir kampanya düzenlendiğini belirten milletvekili Kendirli, "Hep beraber bir farkındalık oluşturmak istedik. Pandemi tedbirlerine uyarak kampanyaya katıldık. Bugün, yarın gruplar halinde bağışta bulunacağız"dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da Türk Kızılayı’nın Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade ettiği açıklamasında,"Ülkemizin dört bir yanında ekipleriyle kan topluyorlar. Virüsle bir sıkıntı oluştu. Kan bağışı ciddi mana düştü. Hastanelerde kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız mağdur oldu. Teşkilatlarımız gelerek kan bağışında bulunacak. Sosyal mesafe kurallarına uymak için gruplar halinde gelecekler"diye konuştu.



