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  4. AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

BATMAN HABERLERİ  | 05.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Batman İl Koordinatörü olarak belirlenen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kente gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.AK Parti 7.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Batman İl Koordinatörü olarak belirlenen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kente gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.
AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin başlaması ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yoğun bir çalışma başlattı. Batman İl Koordinatörü Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman ziyareti kapsamında Sason ve Kozluk ilçelerine ziyarette bulundu. AK Parti Sason ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıda Yaman partililerle görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Yaman, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Ekonomik olarak Türkiye’yi büyüttük. Bugün savunma sanayisinde Türkiye çok iyi bir durumda. Türkiye Allah’a şükür güçlü bir ülke ama daha çok yapmamız gereken işler var" dedi.
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise "Durmak yok yola devam. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikametten ayrılmadan, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Milletvekili Yaman, daha sonra AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret ederek 7’nci Olağan Kongre süreci hakkında partililere bilgiler verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman’da partililerle bir araya geldi

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