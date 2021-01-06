AK Parti Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray il başkanlıkları, üç isim için suç duyurusunda bulundu

AK Parti Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray il başkanlıkları, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il teşkilatı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 216'ncı maddesi kapsamında suç duyurusunda bulundu. Angı, Konya Adliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu, çok partili siyasi sistemle birlikte, milli iradenin üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmeye başladığını söyledi. Bu sürecin başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Angı, "Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendini bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Angı, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hafızasında taşıyan Türk milletinin, faşist zihniyete karşı ilkeli ve güçlü duruşundan vazgeçmeyeceğini vurguladı. - Aksaray AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki partililer de Aksaray Adalet Sarayı'nda 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Altınsoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısının akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edildiğini söyledi. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir noktaya gelindiğine dikkati çeken Altınsoy, şöyle konuştu: "2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi, inşallah, zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız."

- Karaman AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan da beraberindeki teşkilat mensuplarıyla, suç duyurusunda bulunduktan sonra Karaman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın, bir televizyon kanalında "başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağı ve adil yargılama yapamayacağına" ilişkin sözlerini hatırlatan Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir."