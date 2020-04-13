AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “Süreç çok iyi yönetiliyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle video konferans aracılığı ile basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Korona virüsle mücadele kapsamında salgına Türkiye’nin hazırlıklı yakalandığını kaydeden Angı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde geçmiş dönemlere kıyasla daha çabuk kararlar alınıp yürürlüğe konulabildiğini söyledi.

Hasan Angı, “Bu tür kriz dönemlerinde de geçtiğimiz aylarda yaşadığımız deprem, çığ felaketi gibi durumlarda ve bu virüse karşı yapılan mücadelede de gördük ki gece gündüz hükümetin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımızla birlikte ani kararlar alabilmekteler, süratli bir şekilde gelişmeleri yönetebiliyorlar ve her an sahadalar. Bu önemli bir durumdur. Aksi takdirde prosedüre boğulmuş birçok yapılması gerekenlerin gecikmesinin getirdiği zorlukları geçmişte yaşadık. Bir taraftan Sağlık Bakanımızın Bilim Kurulu ile yaptığı önemli çalışmalarla tüm sağlık çalışlarıyla cephenin en önündeler. Bir taraftan İçişleri Bakanımız güvenlik güçleriyle süreci yönettikleri gibi aynı zamanda da terörle mücadele de kararlılıkla sürdürülüyor. Diğer taraftan diğer bakanlarımız süreci çok iyi yönetip kararlar alıyorlar. Geçmişte birçok çalışmalar mevzuata takılırken şuanda bir günde çözülebilir hale geliyor. Şu ana kadar Türkiye bu süreci iyi yönetme gayreti içerinde ve dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerdendir” dedi.

Konya olarak salgının başladığı ilk günden itibaren çok büyük bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Angı, şehir hayatını yavaşlatıp olabildiğince hareketliliği azaltıp, sosyal mesafeyi koruyan, izolasyonu çok öncelikli tutan bir sürecin yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Angı şunları söyledi; “Cuma akşamı alınan sokağa çıkma yasağı da bunun bir parçasıydı ancak yaşanan hadiseler bizleri derinden üzdü. Hâlbuki panikleyecek bir durum yoktu, yapılan çalışmalarla bir sıkıntı çekmeden hafta sonu evinde olan vatandaşlarımıza hizmet edilecekti ve öyle de oldu. Alınan tedbirlerin amacı vatandaşlarımızın hayatına bir olumsuzluk getirmeden süreci atlamaktır.

