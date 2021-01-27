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AK Parti Konya teşkilatları yine sahada

27.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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AK Parti Konya Teşkilatları 2021 yılının ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar kapsamında parti teşkilatları saha çalışması gerçekleştirdi, Konya’nın ilçelerindeki kurum, kuruluş, esnaf ve vatandaş ile bir araya gelindi.

AK Parti Konya Teşkilatları 2021 yılının ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar kapsamında parti teşkilatları saha çalışması gerçekleştirdi, Konya’nın ilçelerindeki kurum, kuruluş, esnaf ve vatandaş ile bir araya gelindi. Milletvekilleri, il yönetimi, ilçe başkanları, belediye başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri Konya’nın ilçelerinde gerçekleştirilen programlara katıldı.
Teşkilat programları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “AK Parti Teşkilatları olarak, 20 yıldır sahayı evimiz, asıl çalışma yerimiz olarak benimsedik ve aramıza hiç mesafe koymadık. Onun bir sonucu olarak da AK Parti olarak, girdiğimiz her seçimden zaferle çıkmayı Allah bizlere nasip etti. Bizler yalnızca seçimden seçime sahada olan bir partinin mensupları değiliz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci her ne kadar hemşehrilerimizle yüz yüze bir araya gelip kucaklaşmamıza engel olsa da gönüllerimiz daima bir. Yine bu süreçte hizmetle de aramızda hiç mesafe koymadık. AK Parti teşkilatları olarak Ocak ayı içinde düzenlediğimiz programlar kapsamında ilçelerimizde kurumlarımızı ziyaret edip, vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hasret giderdik. İnşallah pandemi sürecinin de sona ermesiyle ilçelerimizi daha sık ziyaret edip vatandaşımızla daha fazla bir araya geleceğiz. İlçelerimizde gerçekleştirdiğimiz programların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, programlara katılan Milletvekillerimize, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcilerimize ve tüm teşkilat kademesinden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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