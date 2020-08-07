YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. AK Parti korona virüs nedeniyle ara verdiği kongrelerine devam ediyor

AK Parti korona virüs nedeniyle ara verdiği kongrelerine devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 07.08.2020 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti, korona virüs nedeniyle ara verdiği 7.

AK Parti korona virüs nedeniyle ara verdiği kongrelerine devam ediyor

AK Parti, korona virüs nedeniyle ara verdiği 7. Olağan ilçe kongrelerine Eflani ve Ovacık’ta devam etti.
AK Parti Eflani 7. Olağan ilçe kongresi belediyeye ait düğün salonunda yapıldı. Kongreye AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin’in yanı sıra, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile çok sayıda partili katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan her iki kongrede konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Eflani’de mevcut başkan Ersin Cebeci, Ovacık’taki kongrede de mevcut başkan Ahmet Şahin, seçildi.

AK Parti korona virüs nedeniyle ara verdiği kongrelerine devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

Karabük Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.