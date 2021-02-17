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AK Parti Kuşadası Belediyesi meclis üyesi istifa etti

17.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kuşadası Belediyesi meclis üyesi istifa etti

AK Parti Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Didem Alp Eren, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, meclis üyeliğinden istifa etti.

AK Parti Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Didem Alp Eren, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, meclis üyeliğinden istifa etti. Veteriner Didem Alp Eren’in görevinden istifa etmesinin ardından yerine yedek listedeki restoran işletmecisi Alper Ragıp Özay gelecek.
Didem Alp Eren’in, yeni bir veteriner kliniği açacağı için işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle meclis üyeliğinden ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Didem Alp Eren Ak parti üyeliğine ve parti içi almış olduğu görevlerine ise devam edecek. Kuşadası Belediye Başkanlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı’na da ulaşan istifa sonrasında AK Parti’de meclis üyeliğine yedek listede bulunan Alper Ragıp Özay’ın görev yapacağı belirtildi. Restoran işletmecisi Özay’ın bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlayacağı ifade edildi.

AK Parti Kuşadası Belediyesi meclis üyesi istifa etti

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