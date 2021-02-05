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AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu

05.02.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 6.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleşti. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapılan kongrede mevcut başkan Ender Gök aday olmazken tek listeyle yapılan kongrede Samet Doğuş, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
Gerçekleşen kongreye AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve partililer katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, kongrenin hayırlı olmasını diledi ve yeni başkan Samet Doğuş’a başarılar diledi.
AK Parti Manisa Milletvekilleri de birer konuşma yaparak gençliğe büyük önem verdiklerini açıkladı. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, gençlere güvendikleri belirterek, Gençlik Kolları ile Kadın Kolları’nın AK Parti’nin dinamosu olduğunu belirtti. Başkan Hızlı, “Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediğ4i 2023 hedeflerine gençlerimizle ulaşacağız. Gençlerimize bu yolda başarılar diliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimde Samet Doğuş delegelerin oylarıyla AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. AK Parti’de gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş, yeni yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti’nin belirlediği hedeflere ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi ve kendisini başkanlığa layık gören herkese teşekkür etti.

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