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AK Parti Milas ilçe başkan adayı Çelik oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’ın aday gerçekleşecek olan İlçe Kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından ertelenen ilçe kongresi öncesi geçtiğimiz günlerde Milas’ta “Başkan kim olsun” temayülü yapılmıştı.

AK Parti Milas ilçe başkan adayı Çelik oldu

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar’ın aday gerçekleşecek olan İlçe Kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından ertelenen ilçe kongresi öncesi geçtiğimiz günlerde Milas’ta “Başkan kim olsun” temayülü yapılmıştı. Temayül sonuçlarına ve Genel Merkez’in değerlendirmesi sonucunda temayüle katılan Emin Çelik’in kongrede İlçe Başkanı Adayı olmasına karar verildi.
Fahri Acar’ın İlçe Kongresi’nde aday olmayacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde Muğla Koordinatörü İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın koordinasyonunda parti binasında İlçe Yönetimleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Mahalle Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubunun katılımıyla ilçe başkanının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılmıştı.
Temayül yoklamasına katılan partili üyelere ‘İlçe Başkanlığında Kimi Görmek İstersiniz?’ sorusu yöneltildi ve katılımcılardan istedikleri üç ismi yazmaları istenildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlemlenen temayül yoklamalarının sonuçları Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca değerlendirildi ve Emin Çelik’in ismi ön plana çıktı.
Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir, Bölge Koordinatörümüz Murat Baybatur, İl Koordinatörümüz M. Atilla Kaya, Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve Milas teşkilatımız ile yapılan temayül ve istişareler sonucunda, 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan Milas AK Parti İlçe Kongremizde, İlçe Başkan Adayımız Emin Çelik olmuştur. Muğlamıza ve Milasımıza, teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.

AK Parti Milas ilçe başkan adayı Çelik oldu

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