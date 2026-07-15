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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti. Başına Karadeniz'in yöresel örtüsü olan keşan takıp poz veren Zehra Çilingiroğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu
Öznur Yaslı İkier

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Trabzonlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait kültürel bir detayı yansıtan Zehra, başına taktığı keşan ile verdiği pozda "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerine yer vererek babasını etiketledi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu 1

Zehra Çilingiroğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Birçok kullanıcı Zehra'nın Karadeniz tarzını çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını belirten yorumlarda bulundu.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu 2

Zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'nun dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu 3

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu
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