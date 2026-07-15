Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Trabzonlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun memleketine ait kültürel bir detayı yansıtan Zehra, başına taktığı keşan ile verdiği pozda "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerine yer vererek babasını etiketledi.

Zehra Çilingiroğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Birçok kullanıcı Zehra'nın Karadeniz tarzını çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını belirten yorumlarda bulundu.

Zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'nun dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.