CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026

21:09
21:09 - 15 Temmuz 2026
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa’dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek.
21:09 - 15 Temmuz 2026
Ronaldinho ve Alex... 🔥⚽️
21:09 - 15 Temmuz 2026
Kürek çekme sırası bu kez İngiliz taraftarların...
Maç önü
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.
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