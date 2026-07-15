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CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026
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CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde iki dev futbol ülkesi final bileti için karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi kazanan ekip, finalde İspanya'nın rakibi olacak ve dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın tüm önemli anları, golleri ve gelişmeleri canlı anlatımla burada.

Burak Kavuncu

21:09

KADROLAR AÇIKLANDI !

İngiltere - Arjantin maçının kadroları açıklandı.

21:09 - 15 Temmuz 2026

2026 FIFA DÜNYA KUPASI’NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026 1
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa’dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek.

21:09 - 15 Temmuz 2026

RONALDİNHO VE ALEX... 🔥⚽️

CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026 2
Ronaldinho ve Alex... 🔥⚽️

21:09 - 15 Temmuz 2026

KÜREK ÇEKME SIRASI BU KEZ İNGİLİZ TARAFTARLARIN...

CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026 3
Kürek çekme sırası bu kez İngiliz taraftarların...

Maç önü

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Simeone, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister, Messi, Alvarez.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Arjantin 2026 Dünya Kupası
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