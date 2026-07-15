CANLI | İngiltere-Arjantin maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026

21:09 - 15 Temmuz 2026

2026 FIFA DÜNYA KUPASI’NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa’dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek.