YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: “Osmangazi Meydanı Bursa’ya çok yakışacak”

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: “Osmangazi Meydanı Bursa’ya çok yakışacak”

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, şehrin çehresini değiştirerek kente değer katacak Osmangazi Meydanı’nın şantiyesi gezdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, şehrin çehresini değiştirerek kente değer katacak Osmangazi Meydanı’nın şantiyesi gezdi. Kılıç, Osmangazi Meydanı’nın dünyadaki diğer meydanlardan hem görsel hem de işlevsel açıdan daha güzel olacağını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ilk olarak Osmangazi Meydanı Projesi’nin maketi üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Dündar ile Milletvekili Kılıç, Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa edilen meydanın şantiyesini gezdi. Şehir ekonomisi adına büyük bir yatırım olduğunu belirten Kılıç, meydanın Bursa’ya çok yakışacağının altını çizdi.
Hafriyat ve fore kazık çalışmaları tüm hızıyla devam eden projenin bölgeyi rahatlatacağını ifade eden Ahmet Kılıç, “Dünyada yer alan diğer meydanlardan daha güzel işlevselliğe sahip bu mekanın Bursa’ya çok yakışacağına inanıyorum. Şehrimizin amacına uygun bu proje tamamlandığında, vatandaşlarımız estetik değerlere sahip ve 24 saat yaşayan bir meydana kavuşacak. Ayrıca otopark sorunu çözülerek Bursa ciddi anlamda nefes alacak. Bizler, büyük bir heyecanla hizmete açılmasını bekliyoruz. Kent merkezimizin yıllardır ihtiyacı olan bu meydanı bizlere sunacak olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi Meydanı şantiye ziyaretlerinin devam ettiğini kaydederek, “Pandemi sürecinde dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra Bursa’ya değer katan yatırımları da sürdürdük. AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Etrafı çevrili bu alanda neler olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Merakı bir nebze de olsa gidermek adına ziyaretlerimize devam edip, kamuoyu ile paylaşmış olacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Bursa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:32
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Balat Eczanesi
Nilufer
Balat Eczanesi
Nilufer
Balat Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.