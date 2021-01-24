AK Parti milletvekili Kendirli, "Kırşehir’de, çiftçilere 67 milyon lira destek ödemesi yapılacak"

Kırşehir AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilere 67 milyon lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Milletvekili tarafından yapılan yazılı açıklamada, çiftçi ve üreticiye desteklemenin devam edeceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

"KOP kapsamında, Akpınar KOP Modern Bağ Tesisi Projesi’nde 15 çiftçiye 73 dekarda oluşturulan bağ tesisleri için 740 bin 464 lira, Küçükbaş Hayvan Çadırı Projesi kapsamında 5 çiftçiye 407 bin lira ödeme yapılacak. Kırsalda Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştireceğiz Projesi kapsamında 30 çiftçiye 72 bin 500 lira ödeme yapılacak. Badem Bahçeleri Kuruluyor Projesi kapsamında 20 çiftçiye 750 bin 525 lira ödeme yapıldı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 237 bin lira ödeme yapılarak, 3000 dekar alanda çörek otu yetiştiriciliği gerçekleştirildi. Kırşehir’de Bağlar KOP ile Yeşeriyor Projesi kapsamında 5 çiftçimize 814 bin 503 lira ödeme yapılmıştır. Bu projeler kapsamında Kırşehir genelinde çiftçilerimize 2020 yılı için 3 milyon 171 bin 699 lira ödeme yapılmıştır."

