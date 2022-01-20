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AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

20.01.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası Sadettin Karaman son yolculuğuna uğurlandı.

86 yaşında vefat eden Karaman için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Süleyman Karaman ve kardeşi Şakir Yücel Karaman, taziyeleri kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Sadettin Karaman'ın çok iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olduğunu söyledi.

Bugün onun son yolculuğunda bütün dostlarının, sevenlerinin buluşmasının da bunun bir ispatı olduğunu ifade eden Yıldırım, Karaman'a Allah'tan rahmet diledi.

Cenaze namazını Eyüpsultan Müftüsü Basri Bektaş kıldırdı.

Sadettin Karaman'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği Sakızağacı Mezarlığına götürüldü.

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