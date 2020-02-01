YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son noktası"

AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son noktası"

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız açıklamasında; "Yıldız Kudüs mukaddestir sessiz kalamayız" dedi.

AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son noktası"

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız açıklamasında; "Yıldız Kudüs mukaddestir sessiz kalamayız" dedi. Türk Bayrağı’nı yırtan Yunan milletvekili hakkında da konuşan Yıldız, "Terbiyesizliğin son noktası" ifadelerini kullandı.
Kayseri de bir dizi ziyaret ve açılışlar için gelen Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada "Terbiyesizliğin son noktasındayız" dedi. Gündemdeki Filistin konusunu değerlendiren Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü;
"Bunun uzun dönem önce yapılan bir plan olduğunu biliyoruz. Çok önceki yıllardan farklı zihinler tarafından bunların kurgulandığını ve yönetildiğini biliyoruz. Özellikle sözde barış planı ile beraber Filistin’in tamamen yok edilmesi bırakın hak iddiasını tamamen yok edilmesine matuf 1948-1949 yıllardan başlayan bu planın son evrelerine gelmiş bulunuyorlar. Bu planın kabul edilme ihtimali kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu plan kuzuyu kurda teslim etmek anlamına gelmektedir. Bunu alkışlayanlar hem tarih önünde hem de Allah indinde bunun hesabını vereceklerdir. Filistin halkının hakları hiçbir şekilde askıya alınamaz. O yüzden başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin idaresine ve bölgeye konan güçlü idaresi ile beraber hamt olsun bununla alakalı gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Bu olay Kudüs’ün gasbıdır. Buna tepki koymayan Müslümanların Medine ve Mekke ile alakalı muhtemel kurguları da dikkate alması gerekir. Hem insan hem de İslami olarak böylesine bir gasp a karşı olarak sessiz kalmak ne inançlarımıza ne şuanda bulunduğumuz değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir" dedi.
Milletvekili Yıldız, Avrupa Parlamentosundaki bayrak krizi ile ilgili de "Terbiyesizliğin son noktası" ifadesini kullandı. Yıldız, "Yunan bağımsız bir milletvekili yaptığı ırkçı ve saldırgan bir tutumla yaptığı işi kabul edemeyiz. Gerekli tepkiler uluslararası nezdinde ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da yapılmıştır. Bunlar hadsiz ve terbiyesidir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Gece başlayan hasta kurtarma operasyonu sabah son erdi

Gece başlayan hasta kurtarma operasyonu sabah son erdi

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuğba Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.