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Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken, yönetimin yabancı hoca tercihine yöneldiği öğrenildi. Bordo-mavililerin gündemine son olarak Steven Gerrard'ın geldiği ve İngiliz teknik adamla temas kurulduğu iddia edildi.

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Amedspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, takımın başına geçecek yeni isim için çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA TURAN, FATİH TERİM...

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor a çok sürpriz hoca 1

Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörünü belirlemek için farklı alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor. Daha önce Arda Turan, Fatih Terim, Sergio Conceiçao, Vitor Pereira ve Marcelino gibi deneyimli teknik adamların bordo-mavililerin gündeminde olduğu öne sürülmüştü.

Ancak kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları, Trabzonspor'un rotasını yabancı bir teknik direktöre çevirdiğini ortaya koydu.

GERRARD İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor a çok sürpriz hoca 2

Ajansspor'da yer alan habere göre Trabzonspor'un son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard ile de temas kurduğu iddia edildi. İngiliz teknik adamın bordo-mavililere önerildiği ve kulübün deneyimli çalıştırıcı için değerlendirme yaptığı belirtildi.

Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Gerrard, teknik direktörlük kariyerine Liverpool altyapısında başladı. Ardından Rangers, Aston Villa ve Al-Ettifaq'ta görev yapan 46 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle İskoçya'daki başarısıyla dikkat çekti.

RANGERS İLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Steven Gerrard, Rangers'ın başında geçirdiği dönemde önemli bir başarı elde etti. İngiliz teknik adam, 2020-2021 sezonunda İskoç ekibini şampiyonluğa taşıyarak teknik direktörlük kariyerinin en önemli kupalarından birini kazandı.

BAŞKAN DOĞAN'DAN YABANCI HOCA MESAJI

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor a çok sürpriz hoca 3

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kamuoyunda adı geçen yerli teknik direktörlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile görüşmediklerini belirtmişti.

Doğan, teknik direktörlük görevi için yabancı bir isme daha yakın olduklarını ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:

"Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Çalışmalarımız o yönde. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse tamamlanacak. Onuachu'nun ayrılığı gibi bir gündemimiz de yok."

Bordo-mavili yönetimin, teknik direktör kararının yanı sıra kadrodaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını da sürdürdüğü ifade ediliyor.

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