YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Menekşe, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Menekşe, Sefa Karacan'ın haber kategorisindeki "Çaresiz bekleyiş" ile spor kategorisindeki "Renklerin dansı" fotoğraflarını seçerken, yaşamda ise Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tüm kategorilerde yer alan fotoğrafların hepsinin de değerli içeriklere sahip olduğunu belirten Menekşe, "AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışması her yılın sonunda, unutulan veya yıl içinde öne çıkan gelişmeleri yeniden hatırlatıyor. Bu fotoğraflar arasında seçim yapmak kolay değil. Emeği geçenleri tebrik ediyor, başarı diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyorAsya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:41
Öğle
12:39
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Aydın Eczanesi
Merkez
Gülşad Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.