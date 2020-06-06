YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek şehre yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldılar.Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri; Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.Afyon Belediyesi Salgınla başarı bir mücadele sergilediCovid-19 salgının önlenmesi hususunda Afyonkarahisar Belediyesinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları hassasiyet göstererek yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti."Devletimiz tüm tedbirleri aldı"Ülke olarak salgının üstesinden gelecek kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletin her türlü ihtimali göz önünde bulundurduğunu ve tedbirleri aldığını kaydetti.

AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek şehre yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldılar.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri; Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.

Afyon Belediyesi Salgınla başarı bir mücadele sergiledi
Covid-19 salgının önlenmesi hususunda Afyonkarahisar Belediyesinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları hassasiyet göstererek yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.

"Devletimiz tüm tedbirleri aldı"
Ülke olarak salgının üstesinden gelecek kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletin her türlü ihtimali göz önünde bulundurduğunu ve tedbirleri aldığını kaydetti. Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Zeybek, “Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz ve sizlerinde desteği ile bu süreçte İl Hıfzıssıhha Meclisinde alınan kararları belediye olarak harfiyen yerine getiriyoruz” dedi.

AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Dıker Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Döğer Belediye Başkanı Demirel: "Covid-19 sağlık taraması şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır"

Döğer Belediye Başkanı Demirel: "Covid-19 sağlık taraması şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.