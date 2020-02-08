AK Parti Milletvekillerinden bilgilendirme toplantısı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz teşkilat ile ilgili genel konularda bilgilendirme yaparak, “Karabük’te AK Parti İl Teşkilatı olarak vekillerle birlikte hafta sonları gerek birlikte programlar yaparak çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi AK Parti’de kongre süreci var. Bu süreçle ilgili olarak da Aralık ayı sonu itibariyle delege seçimlerimizi tamamladık. Yine bu tarihe kadar bir tane beldemizde de 5 bin altı olduğu için gerekli atama yapıldı. Karabük’ümüzde 22 Şubat’tan itibaren ilçe kongrelerimiz başlıyor. 22-23 Şubat’ta Eskipazar ve Yenice’den başlayarak ilçe kongrelerimize başlıyoruz. İnşallah kongrelerimizi kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçildikten sonra köylere, mahallelere her hafta sonları belli bir programlar kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Güneş, Karabük ve ilçelerinde bulunan mahalle ve köy muhtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırlayarak sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, “Bütçe yılbaşı ve yılsonu olarak planlama yapılır. Yani yıl sonunda artan paylar vardır yararlanmak gerekir. 2019 yılın son günlerinde yatırımcı bakanlıkları ziyaret ederek artan paylardan ne vardır diye ilgilerlerle görüşüp ilimize aktarılması uygun bulunan payları aktarmaya çalıştık. 2020 yılında yatırımcı bakanlıkları ziyaret edelim dedik. Geçtiğimiz günlerde bu ziyaretleri gerçekleştirdik” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in geçtiğimiz günlerde Karabük’e yaptığı ziyaretten karlı çıktıklarını ifade eden Güneş, “Yılın ilk ziyaretinde Karabük’ü ziyaret eden Fatih Metin Bey valilikte yaptığımız toplantıda aşağı yukarı İl Müdürlüğümüzün proje olarak hazırladığı konularda önemli desteklerini gördük. Bundan sonra şöyle bir düşüncemiz var. Her ay ilimize bir bakan veya bakan yardımcımızı davet ederek ilimizde yapılacak hizmetleri yerinde görmelerini uygun görüyoruzç Önümüzdeki günlerde inşallah bunları takip edeceğiz. Yatırımcı bakanlıklarımız öncelikli olmak kaydıyla ziyaret programlarını birlikte takip edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığının Karabük’te yapacağı yatırımları önemsiyoruz. 23 projeyi İl Müdürlüğümüz Bakanlığa sundu. 23’ününde kabul gördüğünü bize söylediler. Hatta İl Müdürlüğümüzün daha çok proje hazırlamasını tavsiye ediyorlar. Demek ki tarım ve orman önemli. İşin temeli de bunlardır” şeklinde konuştu.

“Karabük hastaneleri bir bölge hastaneleridir” diyen Güneş, “Kastamonu, Bartın ve çevre illerde hastalar geliyor. O bakımdan ilimizdeki halkımız bu durumdan müştakil. Bunu bir nebze azaltabilmek için 5000 Evler Mahallesinde yeni bir hastane düşünüyoruz. Artık bundan sonra 5000 Evlerde yeni bir hastane çalışması içerisindeyiz. Sağlığın kalitesini daha da iyileştireceğiz. Yeni ambulanslarla ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerle takviye edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ile bu konuyu defalarca görüştük” ifadelerine yer verdi.

Karabük’te en büyük sorunlardan bir tanesinin işsizlik sorunu olduğunu dile getiren Güneş, “Türkiye’de işsizlik sorunu malum bir konu. Tabi bölgemiz bir iş imkanlarının olduğu bir bölgedir. Burada işsizlik olduğu zaman tabi bir takım sorunlar da oluyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İsmet Paşa’yı, Eskipazar’da OSB’yi unuttuğumuzu zannetmeyin. Ama onunla ilgili ne İl Başkanı ne de biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Hatırımızda olduğunu önemli işler düşündüğümüzü ifade etmek isterim. O bakımdan elimizden geldiği ölçütler çerçevesinde hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel ile birlikte bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve birlik, beraberlik görüntüsü oluşturarak kent için gerekli yatırımları almaya çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel ile birlikte bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve birlik, beraberlik görüntüsü oluşturarak kent için gerekli yatırımları almaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin vergilerle tüm yatırımlarını yaptığını hatırlatan Milletvekili Ünal, şu şekilde konuştu: “Devletimiz toplanan vergilerle yatırımlarını yapıyor. Geçen yıl eksik kalan yatırımların ödeneklerini aldık. Bu yılda bir sıkıntı olmayacak. Önemli olan gelen ödenekle doğru yerde doğru yatırım yapmak, eşit dağıtmaktır. Çünkü devletin kasasına araç çayı akmıyor.”

Karabük ve bölge için çok önemli projeler arasında bulunan Filyos Projesi hakkında da konuşan Ünal, “Bölgenin kalkınmasına katkı verecek, şahlandıracak bir proje. Liman işletmesi için biz KARDEMİR’inde için bulunduğu bir işletme talebimizi sunduk. KARDEMİR’in içinde olmadığı bir işletme şekli kesinlikle istemiyoruz. Diğer yandan burada yatırım yapacak Karabüklü iş adamlarımıza da çağrı yapıyoruz. Bize taahhüdü olanlar var. Bu konuda taleplerini netleştirmeleri gerekiyor. Çünkü burası OSB değil, endüstri bölgesi. Endüstri bölgelerinde metrekare başına kiralama vardır. Yeri bloke edemezsiniz. Hiçbir şey kağıt üzerinde kalmaz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ünal, bakanlıklara gerçekleştirilen ziyaretlerde Karabük ve ilçeleri için gerekli hizmetler konusunda alınan sözlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

