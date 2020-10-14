Ak Parti MKYK üyesi Polat Akçakale’de

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede devam eden projelerle ilgili görüştü.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Akçakale’ye giden MKYK Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti. MKYK Üyesi Polat’a ziyaretinde AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık eşlik etti. Ziyarette belediye tarafından yürütülen ve planlanan projeler ele alındı. Heyet daha sonra Akçakale Belediyesi tarafından yapımı devam eden Akçakale Millet Bahçesi, 400 kişilik tribün ile spor tesisi ve TOKİ projesini yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Vali Ziyaaddin Akbulut Fidanlığı’na giderek burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. "Akça kadınlar üretiyor projesi" kapsamında 300 dönümlük arazide isot hasadı yapan kadınlar da ziyaret edildi. Yalçınkaya proje ile ilçedeki 150 kadına istihdam sağladıklarını belirtti. İncelemelerin ardından Yalçınkaya MKYK üyesi Polat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

MKYK üyesi Polat parti ilçe teşkilatı ve göreve yeni başlayan Akçakale İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup ilçeden ayrıldı.

