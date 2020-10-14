YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ak Parti MKYK üyesi Polat Akçakale’de

Ak Parti MKYK üyesi Polat Akçakale’de

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede devam eden projelerle ilgili görüştü.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Akçakale’ye giden MKYK Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ilçede devam eden projelerle ilgili görüştü.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Akçakale’ye giden MKYK Üyesi Vildan Polat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti. MKYK Üyesi Polat’a ziyaretinde AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık eşlik etti. Ziyarette belediye tarafından yürütülen ve planlanan projeler ele alındı. Heyet daha sonra Akçakale Belediyesi tarafından yapımı devam eden Akçakale Millet Bahçesi, 400 kişilik tribün ile spor tesisi ve TOKİ projesini yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Vali Ziyaaddin Akbulut Fidanlığı’na giderek burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. "Akça kadınlar üretiyor projesi" kapsamında 300 dönümlük arazide isot hasadı yapan kadınlar da ziyaret edildi. Yalçınkaya proje ile ilçedeki 150 kadına istihdam sağladıklarını belirtti. İncelemelerin ardından Yalçınkaya MKYK üyesi Polat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
MKYK üyesi Polat parti ilçe teşkilatı ve göreve yeni başlayan Akçakale İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup ilçeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:11

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Damla Eczanesi
Haliliye
Gözoğlu Eczanesi
Haliliye
Halk Eczanesi
Haliliye
İmam Keskin Eczanesi
Eyyubiye
Savaş Eczanesi
Birecik
Hilvan Eczanesi
Hilvan
Defne Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Karaköprü’de yol çalışmaları
Karaköprü’de yol çalışmaları
Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı
Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.