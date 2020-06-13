AK Parti Muratlı İlçe Teşkilatı Yönetimi tanıtıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yeni oluşturulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yönetimi kamuoyuna tanıtıldı.

AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan, yönetimini kurdu. AK Parti Muratlı İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinan Baştuhan, Mesut Balcan, Mehmet Yetkin Arda, İsmail Üzer, Burçak Gümüş Dikduran, Ufuk Albayrak, Mehmet Yaşar Öcal, Şenol Büyükişçan, Gizem Bayraktar, Beyhan Arat, Mustafa Ateş, İsmail Keten, Netice Demirtaş, Göksel Kaplan, İbrahim Halil Dağ, Turgay Terzi, Derya Akacık Topal, Güner Çelik, Mert Güngör, Metin Işık, Birol Ateş ve Nurcan Karakaş olarak sıralandı.

AK Parti Muratlı İlçe İstişare Kurulu Üyeleri ise, Mustafa Güneş, Muhammet Dursun, Agah Gazanfer, Ahmet Baştuhan, Ahmet Bilir, Ahmet Türkoğlu, Alaattin Altay, Emrah Tunca, Bulut Eser, Efrahim Sel, Eyüp Kantarcı, Fikret Taşkıran, Hazim Karakuş, Fikret Türker, Recep Özerdem, Seval Dönmez, Metin Karagülle, Mustafa Alan, Metin Gölçek, Hüseyin Mercan, Gökhan Taşçı, Eyüp Kılıç, Erdoğan Boşal, Emel Meçü, Çetin Engin, Zeynep Çakır, Nazike Tetik, Adnan Kaçan, Yasin Çoban, Hikmet Gıdak, İbrahim Şangıroğlu, İsmail Hacet, Mehmet Çamur, Metin Arıcı, Metin Peremeci, Mustafa Şen, Necla Arda, Necmettin Akça, Necmi Eker, Osman Adalı, Özcan Serttoprak, Savaş Eskicioğlu, Yasemin Büyükişçan, Edip Pakyürek, Mehmet Dilmaç, Muzaffer Şeker oldu.

