AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’ndan 60 yaş üstü üyelere telefon

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı kararı ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanan sokak kısıtlaması üzerine Ak Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı, 60 yaş üzerindeki tüm üyelerine telefonla ulaştı.

Ak Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 60 yaş üstü üyelerin tek tek arandığı, herhangi bir sağlık problemlerinin olup olmadığının sorulduğu belirtildi. Görüşmelerde aynı zamanda üyeler dışarı çıkmamaları için uyarılırken acil ve ihtiyaç hallerinde de destek alabilecekleri telefon numaralarının bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, yetkili merciler tarafından alınan kararlara büyük ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyerek, “60 yaş üstünde olan tüm üyelerimizi tek tek aradık. Mustafakemalpaşa AK Parti teşkilatı olarak üzerimize düşen tüm görevleri ciddiyetiyle yerine getiriyor, zorlu günde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Üyelerimizin her birini ayarak dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirme yaptık. Aynı zamanda herhangi bir problemlerinin, sorunlarının olup olmadığını sorduk. Olası sorunlarda ya da ihtiyaçlarda devletin yetkili kurumlarını ve AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe başkanlığını arayabileceklerini, destek alabileceklerini belirttik. Umuyoruz ki Türkiye’deki bu salgın, birlik ve beraberlik içinde yapacağımız mücadele sayesinde kısa sürede geçecek” dedi.

