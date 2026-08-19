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Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Hande Erçel asimetrik mini elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kıyafetine ilginç benzetmeler yapıldı.

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!
Sariye Nur Dönmez

Kıyafet tercihleri ile sık sık adından söz ettiren Hande Erçetin’in son paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Beyaz ve asimetrik mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu kıyafetinin sıra dışı görünümü nedeniyle takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve stili ile de gündemden düşmeyen Hande Erçel, moda dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Cannes Film Festivali, Paris Moda Haftası ve Milano’daki marka davetleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyonda boy gösteren Erçel, tercih ettiği kıyafetlerle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Erçel in elbisesi sosyal medyanın diline düştü! 1

BU KEZ TÜRK TASARIMCININ ELBİSESİNİ GİYDİ

Dünyaca ünlü markaların etkinliklerinde farklı tarzlarıyla kameraya yansıyan Hande Erçel bu kez Türk tasarımcının imzasını üzerinde taşıdı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği elbise farklı kumaş türlerinin ve katmanlı dokuların bir araya getirilmesiyle tasarlandığından sıradışı bir görünüme sahip.
Instagram’da 32,2 milyon takipçisi bulunan oyuncu asimetrik mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Erçel in elbisesi sosyal medyanın diline düştü! 2

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Farklı bir tarza sahip olan elbise, erçel‘in sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmasının önünü açtı. Özellikle üst üste kullanılan beyaz kumaşlar ve sargıya andıran asimetrik detaylar sebebiyle tasarım sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı nesnelere benzetildi.

Hande Erçel in elbisesi sosyal medyanın diline düştü! 3

Kısa sürede viral olan elbiseye çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Arçelik’in kıyafetini sargı bezine benzetirken, bazıları da “ bebek bezi” , “ tuvalet kağıdı” şeklinde yorumladı. Benzetmeler bununla sınırlı kalmadı. Tasarımın görünümü inşaatlarda kullanılan alçıpana da benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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