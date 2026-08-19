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Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe hareketli geçen transfer sezonunda karşı karşıya geldi. Transferin sessiz takımı Galatasaray'ın, son olarak kadrosunu Lukaku ile güçlendirerek dünya çapında yankı uyandıran Fenerbahçe'nin listesindeki bir yıldız oyuncuya kancayı taktığı öne sürüldü.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia
Mustafa Fidan

Transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katmadığı için taraftarının tepkisini çeken Galatasaray harekete geçti, Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak istediği yıldız ismi radarına aldı.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia 1

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ YILDIZ İSME GALATASARAY KANCASI!

Türkiye'de özellikle dört büyük takımın bu sezon için kadrosuna kattığı yıldız isimler dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Salah, Lukaku, Vlahovic, Greenwood ve Trossard gibi yıldızların top koşturacağı Süper Lig'de transfer çalımı haberleri de gelmeye devam ediyor.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia 2

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Transferde peş peşe sürprizler yaşanırken Galatasaray ile Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan bir başka isim için harekete geçti.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia 3

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı radarına aldı.

Haberde sarı-kırmızılıların İngiliz kulübüne resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Çok ses getirecek iddia 4

GALATASARAY ISMAILA SARR'I RADARINA ALDI

Başarılı futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak Crystal Palace'ın Sarr'ı kadronun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü yazıldı.

Son kararın İngiliz temsilcisinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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