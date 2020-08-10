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AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak güven tazeledi

MERSİN HABERLERİ  | 10.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Mersin Mut İlçe Başkanı Soner Solak, 7.Olağan İlçe Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkanlığı seçildi.Karacaoğlan Çınaraltı parkında gerçekleştirilen kongreye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Ak Parti Mersin İl Koordinatörü İsmail Aydın, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Ak Parti Mersin İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, partililer ve delegeler katıldı.

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak güven tazeledi

Mersin Mut İlçe Başkanı Soner Solak, 7.Olağan İlçe Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkanlığı seçildi.
Karacaoğlan Çınaraltı parkında gerçekleştirilen kongreye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Ak Parti Mersin İl Koordinatörü İsmail Aydın, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, Ak Parti Mersin İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, partililer ve delegeler katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen Ak Parti 7.Olağan Mut İlçe Kongresinde, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Soner Solak yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.
Yönetim Kurulu ise, Fatih Ünver, Mehmet Ergin, Özay Düzel, Sefer İlyan, Mahmut Uysal, Mehmet Gürbüz, Ali Kemal Tufan, Hatice Kuzu, Ösman Çağlar, Selime Keleş, Yusuf Dere, Gökhan Yıldız, Emine Kenan, Durmuş Baştuğ, Mustafa Boylu, Mehmet Sarıkaya, Mehmet Genç, Mustafa Öcal ve Nazmi Bacaksız’dan oluştu.

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