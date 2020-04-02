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AK Parti Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanları görevlerini devretti

BURSA HABERLERİ  | 02.04.2020 19:44 | Son Güncelleme

AK Parti Nilüfer İlçe Başkan Ufuk Ay, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ve görevlerini genel merkezin kongrede aday olarak belirlediği isimlere devrettiler.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkan Ufuk Ay, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ve görevlerini genel merkezin kongrede aday olarak belirlediği isimlere devrettiler. Bu kapsamda Nilüfer İlçe Başkan Ufuk Ay Eşref Kurem’e, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Mustafa Durmuş’a, Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak da Sinan Aktaş’a görevlerini devretti.
Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, 7. Olağan Kongre süreci çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişarelerde ve mevcut ilçe başkanları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanlarının yeniden aday olmayı düşünmediklerini ifade ettiklerini hatırlattı. İl Başkanı Ayhan Salman, “Genel merkezimizin de oluruyla, sürecin doğru yürümesine katkı sunmak için bugün itibari ile ilçe başkanlarımız görevlerini Genel Merkezimiz tarafından belirlenen yeni arkadaşlarımıza devrettiler. Görevini devreden başkanlarımıza bugüne kadar verdikleri büyük emekleri ve özverili çalışmaları için gönül dolusu teşekkür ederim. Görevi devralan başkanlarımıza da hayırlı olmasını dilerim” dedi.
İl Başkanı Ayhan Salman şunları da söyledi: “Bizler Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimize hizmet için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bir siyasi parti milletin özü, ruhudur. Bizim siyasi başarımızın altında yatan en önemli gerçekte budur. AK Parti neferleri olarak bizim için önemli olan, görev yaptığımız süre zarfında başarılı çalışmalara imza atabilmektir. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatlarımız ile birlikte tek yumruk olarak Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz.”
Öte yandan Koronavirüs (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından AK Parti’nin 7. olağan kongre sürecinde ilçelerin kongrelerine devam edileceği belirtildi.

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