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AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bir maaşını İHH'ye bağışladı

ORDU HABERLERİ  | 28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bir maaşını İHH'ye bağışladı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının başlattığı kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gündoğdu'nun tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İHH'nın "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Gündoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Hükümetimiz dünyayı etkisi altına alan salgına karşı en güçlü tedbirleri alarak dünyada eşine az rastlanır bir mücadele yürütmektedir. Modern tıbbın gerektirdiği her şey hastalığın bertaraf edilmesi ve vatandaşımızın sağlığı için seferber edildi. Ancak bunun yanında yetkililerin uyarılarını dikkate almamız çok ama çok önemli. Bu salgını evimizde kalarak ve kişisel temizliğimize dikkat ederek birlikte engelleyebiliriz."

Gündoğdu, zorunlu haller dışında evden çıkmamak gerektiğinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hepimizin iyiliği için yapılan bir düzenleme ve uygulamadır. Allah ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve tüm insanlığı semavi ve arzı afetlerden, salgın hastalıklardan korusun. Bu zor günlerde ülkemizdeki yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir çok vakıf ve dernek yardım çalışmalarına başladı. Ben de İHH'nin başlattığı kampanyaya maaşımı bağışlayarak bir nebze olsun katkıda bulunmak istedim. İmkanı olan vatandaşlarımızın da bu gibi sosyal organizasyonlara destek vermeleri önemli."

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AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu maaşını bağışladı Şimdi Dayanışma Vakti

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Altinordu
Ömür Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Uğur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Ezgi Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Fırat Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
İtimat Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Katırcıoğlu Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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