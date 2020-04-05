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AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları arayarak sorun ve taleplerini dinliyor. Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından dolayı alınan önlemler aralıksız devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayarak sorun ve taleplerini dinliyor.

"Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz resmi kurumlarca yayımlanan talimatlara uymaları ve dikkatli olmalarıdır"
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem yapmış olduğu açıklamada “Gerek şahsım gerek teşkilatlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı arayarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 65 yaş üstü büyüklerimizi telefonla arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyoruz. Görüşmelerimizde büyüklerimizin hal, hatırlarını sorarak onlardan gelen talepleri alıyoruz. İlçe genelimizde başta kaymakamlığımız ve belediyemiz olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmaması konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz resmi kurumlarca yayımlanan talimatlara uymaları ve dikkatli olmalarıdır. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir sorun olmadı inşallah bundan sonra da olmayacaktır. Vefa Sosyal Destek ekipleri aktif olarak görevlerine devam etmektedir. Devletimiz milletinin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyetleri gösteren İlçe Kaymakamımız Naif Yavuz’a, Belediye Başkanımız Münür Şahin’e, sağlık çalışanlarımıza ve Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine ilçemizde ve köylerimizde yaptıkları hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
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