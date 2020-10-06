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AK Parti Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlık seçimi yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaneli İlçe Gençlik Kolları 6.

AK Parti Osmaneli İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresini gerçekleştirildi. Seçime tek liste halinde giren Eşref Gümüş, başkan seçildi.
Sakarya Nehri Kenarı Çay Bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının okunmasıyla devam etti. Divan Başkanlığının seçilmesiyle devam eden kongreye Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve partililer katıldı. Mevcut başkan Harun Tetik’in göreve devam etmemesi nedeniyle seçime tek liste halinde giren Eşref Gümüş, AK Parti Osmaneli İlçe Gençlik Kolları yeni başkanı seçildi.
"Partimizin kurulduğu günden bugüne bu davaya gönül verenlerden olduğumuzu belirtmek istiyorum"
Seçim sonrası bir açıklama yapan Eşref Gümüş "Partimizin 6’inci olağan gençlik kongresinin hepimize hayırlı olmasını diliyor, partimizin kurulduğu günden bugüne bu davaya gönül verenlerden olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu süreçte benim gençlik kolları başkanı olmamın önünü açan ve hiçbir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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