AK Parti Pamukkale Kadın Kollarında bayrak değişimi

“Kadınlarımız her daim başımızın tacıdır”

AK Partili kadınların davaya büyük bir inançla sahip çıktıklarını vurgulayan Gökbel, “Fedakar kadınlarımıza minnet duygularımı ifade edecek söz bulamıyorum. Fedakarlıklarını ödüllendirecek kadar güzel bir söz yok, bedelini ödeyecek maddi bir karşılık da maalesef bulunmuyor. Güçlü Türkiye yolculuğumuzda öylesine büyük bir boşluğu dolduruyorlar ki onlar bu dava için olmazsa olmaz. Mücadelemizin yılmaz savunucuları kadınlarımız her daim başımızın tacıdır. Bu kutlu dava onların omuzlarında yücelmeye devam edecek, he daim kararlılıkları ve çalışkanlıkları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.