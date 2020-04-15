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  4. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan’ın Şehitler Haftası mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan’ın Şehitler Haftası mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.04.2020 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Şehitler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Mesajında, Türkiye’nin huzuru, refahı ve vatanı için hiç düşünmeden canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Soydan, "Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz inançları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan’ın Şehitler Haftası mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Şehitler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Türkiye’nin huzuru, refahı ve vatanı için hiç düşünmeden canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Soydan, "Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz inançları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Şehitler Haftası vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bugüne kadar bu vatan için vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

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