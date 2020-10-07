AK Parti Pazaryeri İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, kongreleri, siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerler olarak nitelendirerek, "Bu gün itibari ile görevi devralacak ve 2023 seçimlerine Pazaryeri’ni hazırlayacak olan gençlik kollarının yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor" dedi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen AK Parti Pazaryeri İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve partililer katıldı. Kongrede seçime tek liste halinde giren İsmail Duman başkan seçildi.

"Kongreler siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerlerdir"

Kongrede açılış konuşması yapana AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Malik Ay, “Kongreler siyasi partilerinin kan değişimi yaptığı yerlerdir. Biz burada bir dava yarışındayız, bayrağı daha da ileriye taşımak üzere yeni bir kardeşimiz göreve gelmek üzere. Bu zamana kadar AK Partimize hizmet etmiş, Pazaryeri ilçemize hizmet etmiş başta geçmiş dönem gençlik kollarımız başkanlarımız yürütme kurulu üyeleri yönetim kurulu üyeleri olmak üzere her birine hassaten saygılarımı şükranlarımı sunuyorum. Bu gün itibari ile görevi devralacak ve 2023 seçimlerine Pazaryeri’ni hazırlayacak olan gençlik kollarının yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.