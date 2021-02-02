AK Parti Pazaryeri İlçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan başkanlığında ilçe yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, AK Parti Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı İsmail Duman ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresiyle ilgili istişarelerde bulunulurken, ilçede yapılması gereken çalışmalar Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e iletildi.

