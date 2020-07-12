YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

HATAY HABERLERİ  | 12.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, İdlib'de 5 briket ev yaptıracak

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, Suriye'nin İdlib kentinde 5 briket ev yaptıracak.

Partinin Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına üyelerle destek verdiklerini söyledi.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillerin İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşadığına dikkati çeken Horoz, "Saldırılardan kaçarak İdlib ve kırsalına gelen binlerce aile, çadır kamplarda sıkıntılı bir yaşam sürmekteler. Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına biz de 5 evle destek veriyoruz." dedi.

Horoz, bölgedeki sivillerin yanında olma adına çeşitli yardım kampanyaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:21
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:01
Yatsı
21:34

Hatay Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Betül Eczanesi
Antakya
Bildiren Eczanesi
Antakya
Muna Eczanesi
Antakya
Ovalı Eczanesi
Antakya
Can Eczanesi
Iskenderun
Dumlupınar Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güzellik uzmanı Sıla Doğu: “Canlı ve güzel görünüm için cildi günlük temizlemeli ve nemlendirmeli”

Güzellik uzmanı Sıla Doğu: “Canlı ve güzel görünüm için cildi günlük temizlemeli ve nemlendirmeli”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.