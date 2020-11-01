AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Samsun eski Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözen yeni hedeflerde her geçen gün kalkınarak büyüyen 2023, 2053 ve 2071 yürüyüşünde lideriyle omuz omuza. Milli mücadelenin şehrine de elbette bu yakışır." dedi.

Karaaslan, partisinin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle yüreğinin yarısının İzmir'de olduğunu belirterek, gelecek iyi haberleri beklediklerini vurguladı.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyarak kongrelerin gerçekleştiğini belirten Karaaslan, Türkiye'nin dört bir yanında sınırlı sayıda katılımcıyla ama coşkulu bir şekilde kongrelerin yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına aşkla bağlı olduğunu, gece gündüz çalışmasına rağmen yol yürümekten yorulmadığını söyleyen Karaaslan, "O gecesini gündüzüne kattı, milleti için çalıştı, milletimiz onu bağrına bastı." diye konuştu.

Karaaslan, AK Parti'nin ülkesini seven, ülkesinin geleceği için aynı hayali kuran, aynı yola başvuran, aynı hedefe koşanların partisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: