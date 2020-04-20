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AK Parti Şaphane ilçe Başkanı Hasan Basri Mete, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Hasan Basri Mete, "Bugün AK Parti Şaphane olarak Belediyemiz tarafından temin edilen yaklaşık 500 maskeyi merkez ve çevre mahallelerimizdeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Kütahya’nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Hasan Basri Mete, "Bugün AK Parti Şaphane olarak Belediyemiz tarafından temin edilen yaklaşık 500 maskeyi merkez ve çevre mahallelerimizdeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça maskesiz dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. Hep birlikte bu günleri hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak aşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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