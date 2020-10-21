YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. AK Parti Sarıkamış Gençlik Kollarından Yıldırım’a ziyaret

AK Parti Sarıkamış Gençlik Kollarından Yıldırım’a ziyaret

KARS HABERLERİ  | 21.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Sarıkamış Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Boztaş ve teşkilatı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Sarıkamış Temsilcisi Alper Yıldırım’ı ziyaret etti.Başkan Boztaş, yaptığı ziyaretinde Anadolu Ajansı Sarıkamış Muhabiri Hüseyin Demirci ve İhlas Haber Ajansı Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım başta olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.Sarıkamış gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette, gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğuna işaret edildi.

AK Parti Sarıkamış Gençlik Kollarından Yıldırım’a ziyaret

AK Parti Sarıkamış Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Boztaş ve teşkilatı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Sarıkamış Temsilcisi Alper Yıldırım’ı ziyaret etti.
Başkan Boztaş, yaptığı ziyaretinde Anadolu Ajansı Sarıkamış Muhabiri Hüseyin Demirci ve İhlas Haber Ajansı Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım başta olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Sarıkamış gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyarette, gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli bir meslek olduğuna işaret edildi. Boztaş, gazetecilerin zor şartlar altında görevini yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında gayretleri olduğunu dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Alper Yıldırım ise, bu özel günde yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AK Parti Sarıkamış Gençlik Kollarından Yıldırım’a ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Afet Koordinasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı
Afet Koordinasyon Merkezi’nde sona yaklaşıldı
Avukat Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı
Avukat Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı
Tarsus’taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Tarsus’taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kars Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
11:57
İkindi
14:55
Akşam
17:25
Yatsı
18:44

Kars Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Kafkas Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kars Balı modern tesislerde paketlenecek
Kars Balı modern tesislerde paketlenecek
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.