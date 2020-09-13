YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. AK Parti Şehzadeler’de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi

AK Parti Şehzadeler’de Mehmet Emin Çipiloğlu güven tazeledi

MANİSA HABERLERİ  | 13.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığının 3.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi Kurşunluhan’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mehmet Emin Çipiloğlu tek liste olarak girdiği seçimde yeniden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığına seçildi.
AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı’nın 3. Olağan Kongresi Kurşunluhan’da gerçekleştirildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede 2019 yılında genel merkez tarafından Şehzadeler İlçe Başkanı olarak atanan Mehmet Emin Çipiloğlu tek liste girdiği seçimde delegelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.
Yeniden Başkanlığa seçilen AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, 3. Olağan Kongrelerini büyük bir coşkuyla tamamladıklarını belirterek, kongreye katılan tüm misafirlerine ve delegelerine teşekkür etti.
Çipiloğlu başkanlığındaki AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: “Ahmet Nalbant, Ali Rıza Bozaslan, Ayfer Ökem, Bahri Gül, Burhan Ertek, Bülent Gök, Ekrem Kiray, Emrah Kurşun, Erkan Özşen, Halil Tunalı, Hüseyin Tınaz, İbrahim Kurul, İlyas Sarp, Mehmet Üzen, Menderes Argün, Murat Malta, Mustafa Kök, Nazmi Aydın, İlhan Tekeli, Onur Ergin, Orhan Düzgün, Ramazan Arslan, Saffet Taşkıncan, Şahsine Kurultak, Şerife Bozkaplan, Taha Okan Taniş, Veysel Neze, Volkan Karan, Zeki Uğuz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Manisa Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
13:11
İkindi
16:43
Akşam
19:29
Yatsı
20:47

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Ekin Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Çerçi Pelitalan’da üreticileri dinledi
Başkan Çerçi Pelitalan’da üreticileri dinledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.