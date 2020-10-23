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AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

MANİSA HABERLERİ  | 23.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Ayşe Tokkaş atandı.AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığından geçtiğimiz aylarda istifa eden Serap Altun’un yerine atama yapıldı.

AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Ayşe Tokkaş atandı.
AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığından geçtiğimiz aylarda istifa eden Serap Altun’un yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Ayşe Tokkaş’ın getirildiği bildirildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın elinden görevlendirme yetkisini alan, evli ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Tokkaş, AK Parti’nin kuruluşundan bu güne kadar değişik kademelerde görev yaptı. Göreve atanan Ayşe Tokkaş, "Uzun yıllardır hizmet verdiğim partimde yeni bir görevle hizmet etmeye devam edeceğim. Benden önce bu görevi yürüten başkanlarım gibi özverili ve gayretli bir şekilde partimin başarısı için çalışacağım. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmaz üzere milletvekillerime, il başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Durmadan çalışacağız. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle partimizin başarısına, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefine birlikte yürüyeceğiz." dedi.
Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Tokkaş’ın yanı sıra Alaşehir’e Fatma Özkan, Kula’ya Nezahat Zeybek, Saruhanlı’ya da Ayşe Oğuz’un atamasının gerçekleştirildiği öğrenildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın elinden görevlendirme yetkisini alan yeni başkanlara AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş da eşlik etti.

AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı

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