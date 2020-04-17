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Ak Parti Simav Teşkilatı’ndan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyası’na 51 bin TL destek verdi.AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu zor günlerimizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, bölüşmenin bizlere huzuru ve bereketi getireceğine inanıyoruz.

Ak Parti Simav Teşkilatı’ndan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyası’na 51 bin TL destek verdi.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu zor günlerimizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, bölüşmenin bizlere huzuru ve bereketi getireceğine inanıyoruz. Bu bilinçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına ilk etapta 51 bin TL katkıda bulunduk. Bu süreç boyunca elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri, milletimizle omuz omuza vererek kısa sürede atlatacağımıza inanıyor, Rabbimden inayetini niyaz ediyorum” dedi.

Ak Parti Simav Teşkilatı’ndan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

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Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
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