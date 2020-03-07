YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti Siyaset Akademisi Aydın’da başladı

AK Parti Siyaset Akademisi Aydın’da başladı

AYDIN HABERLERİ  | 07.03.2020 21:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen 19.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Siyaset Akademisi, Aydın’da başladı.
Efeler Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda açılışı yapılan 19’uncu dönem Siyaset Akademisi’nin ilk dersi Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Akbaba ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel tarafından verildi. Öğretim Görevlisi Fatih Akbaba, 3 yıl önce Aydın Siyaset Akademisi’nin ilk dersini verdiğini belirterek yeniden Aydın’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Akbaba, ’İrfan’ dersinde şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlattı.
Siyaset Akademisi’nin açılışında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen,"Geçen hafta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla Siyaset Akademisi’nin açılışını yapacaktık ancak Suriye’nin İdlib kentinde askerlerimize yönelik yapılan saldırı dolayısıyla bakan beyin programı iptal oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği Siyaset Akademisi tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de başladı. Eğitimler boyunca önem li isimleri ağırlayacağız. Toplamda 8 hafta sürecek eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Eğitim programımıza da yoğun bir katılım oldu. Aydınlılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, 19’uncu dönem Siyaset Akademisi’nin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

4 çocuk babası adamdan 4 gündür haber alınamıyor

4 çocuk babası adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Sarıgöl’de baharın tüm renkleri canlandı

Sarıgöl’de baharın tüm renkleri canlandı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.