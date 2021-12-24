AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti'li belediyelerin Kızılcahamam kampını değerlendirdi: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sokak hayvanları sorunuyla ilgili partiye de çok sayıda mesaj geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına verdiği talimatın sorunu kapsamlı şekilde çözeceğini söyledi.

Çelik, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının bugün son günü olduğunu ifade eden Çelik, kendisi ile genel başkan yardımcılarından Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın değerlendirme paneliyle toplantının sona ereceğini söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel hitabının ardından pek çok belediye başkanıyla kendi illerindeki uygulamalar ve belediye faaliyetleri hakkında özel görüşmeleri olduğunu bildirdi. Toplantının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Çelik, belediye başkanlarının sorumlu oldukları kentlerde herkesle derinlemesine iletişim içinde olduklarını, şehir kültürü ve kimliğinin oluşması için önemli işlere imza attıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda verdiği mesajlara değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda gündem olan sokaklardaki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize büyük üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza bir mekanizma kurmalarıyla ilgili talimatı çok önemlidir. Son zamanlarda bu sahipsiz hayvanların başıboş bir şekilde gezmesinden kaynaklanan çeşitli saldırılarla çocuklar, savunmasız bazı insanlar maalesef bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar. Hepimizi üzen son derece acı birtakım olaylar gerçekleşti. Bu sebeple sokak hayvanları için barınaklar kurulması, artan yiyeceklerden mama yapılması yönünde belediye başkanlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği talimatın bütün belediye başkanları için örnek teşkil edebilecek, onların bu sorunu hem insanımızın bu tip olumsuz durumlarla karşılaşmamasını sağlayacak hem de o hayvanlara sahip çıkacak şekilde bir düzenlemenin ortaya konulması bakımından son derece önemli görüyoruz. Partimize de bu konuda bir şeyler yapılması ile ilgili olarak çok sayıda mesaj geliyordu. Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında ifade ettiği bu husus, sorunu kapsamlı bir şekilde çözecektir. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir. Birçok yerde belli uygulamalar var zaten. Bunun tüm belediye başkanları için bir örnek teşkil etmesi bu sorunu büyük oranda ortadan kaldıracaktır."

Çelik, önemli gündem maddelerinden bir diğerinin de yatay mimari konusu olduğunu belirterek bu konunun AK Parti belediyeciliği açısından artık olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığını ifade etti.

İnsanın toprak ve doğayla ilişkisinin ne kadar kıymetli olduğunun, salgın döneminde bir kere daha görüldüğüne işaret eden Çelik, bu çerçevede daha insani, insanın doğayla daha çok iç içe olmasını sağlayacak uygulamaların başında yatay mimari uygulamasının geldiği kaydetti.

AK Parti'nin "Sıfır Atık" konusunda taahhütleri olduğunu, bu anlamda "yeşil devrim"den bahsettiklerini anımsatan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasında buna kapsamlı bir şekilde değindi. Avrupa'daki Yeşil Mutabakat'a Türkiye'nin uyumunu sağlayacak güçlü bir yaklaşım bu. Bu çerçevede bu 'Sıfır Atık' taahhüdümüz ve çeşitli uygulamalarımız güçlü bir şekilde bu yeşil mutabakatın, yeşil devrimin altının doldurularak hayata geçirileceği bir husus. Bu kampımızda bu yeşil mutabakata, yeşil devrime uyum açısından belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir." diye konuştu.

Artık kent hakkının, insan haklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Çelik, herkesin kendi kentine sahip çıkabilmesi ve kentinin kararlarına katılabilmesinin, hem kentin demokratik bütünleşmesi açısından hem de kente aidiyet duygularının daha da güçlenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek bu konuda da kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

AK Parti belediyelerinin salgında vatandaşlara ulaşmak için çok güçlü faaliyetleri, çok kapsamlı yaklaşımları olduğuna değinen Çelik, salgın döneminde belediyelerin, devletin faaliyetlerine katkı sağlamak bakımından son derece güçlü bir şekilde vatandaşın hizmetinde olduğunu müşahede ettiklerini söyledi. Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz, dünyanın içinden geçtiği bu sınavın Türkiye'de başarılı bir şekilde verilmesi için son derece başarılı çalışmalar ortaya koydular. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde bu toplantının son derece başarılı bir istişare toplantısı olduğunu hem belediye başkanı arkadaşlarımızın sorunlarının ele alınması, sorunlarının dinlenmesi, onlara çözümler bulunması açısından hem de buradan seçimlere doğru giderken hem genel seçimlerin hem yerel seçimlerin zamanında yapılması, herhangi bir şekilde erken seçim gündeminin olmaması şeklindeki politikamızı vurgulayarak, altını çizerek bütün bu süreyi, zamanında yapılacak seçimlere kadar olan süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik. Nitekim belediyelerimiz her an, 24 saat vatandaşın hizmetinde hem vatandaş odaklı, insan odaklı kent kimliğini güçlendiren, kent hakkına sahip çıkan, insanların demokratik katılımına önem veren politikalar ortaya koyarken aynı zamanda da AK Parti belediyeleri olarak, Cumhur İttifakı belediyeleri olarak seçimlere hazırlık bakımından da çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütüyorlar."

(Sürecek)

