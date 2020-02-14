AK Parti Sözcüsü Çelik "Ceyhan Teşkilat Buluşması"nda konuştu: (2)

"Cumhurbaşkanımıza, AK Parti kadrolarına söz söyleyenler, kendi kadroları içerisinde darbeden bahsedenlere, vesayetten bahsedenlere herhangi bir söz söylemiyor. Biz, buradan bu oyunu gördüğümüzü, bu tezgahın adını koyduğumuzu, bunun çok iyi tanıdığımız bir kumpas olduğunu tespit ettiğimizi ilan ediyoruz. Bu açıklama kademe kademe Fetullahçı Terör Örgütü'nü mağdur göstermeye çalışan ama bahane üretmeye çalışan, onun yerine eski bir vesayeti yeniden diriltmek için Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, seçilmiş hükümetine, en büyük partisine karşı kumpas kurmaya çalışan birtakım yaklaşımlardır. Çok diri olmalıyız, hep teyakkuz halinde olmalıyız. Su uyuyor, Türkiye'deki vesayet odakları uyumuyor. Demokrasimizin kazanımlarını korumak, bir kereliğine yaptığımız, ondan sonra peşini bırakacağımız bir mesele değildir. Demokrasimizin birikimini korumak, gelecek nesillere en büyük armağanımızdır. Gelecek nesiller daha iyi okullarda okuyacaklar, daha iyi iş imkanları bulacaklar, bizim içinde bulunduğumuz kademe kademe değiştirdiğimiz bu Türkiye'den çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olacaklar. Bunun sırrı, Türkiye ne zaman milli iradeyi güçlendirmiş, milli iradesiyle hür bir şekilde yönetilmişse, Türkiye büyümüştür. Ne zaman ki darbelerle, postmodern darbelerle ya da birtakım kumpaslarla o zaman Türkiye sakatlanmıştır, ekonomik olarak kayba uğraşmıştır, geleceğinden kayba uğramıştır. O günlerde verilen mücadeleler bugün tarih gibi gelebilir, hayır değil. Türkiye'de bu işler diridir."

"Herhangi birisi, amacı ne olursa olsun seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti, Türkiye'nin en büyük siyasi partisini bu şekilde hedef alıyorsa, bunların arkasında başka niyet vardır." diyen Çelik, "Bu niyet konusunda uyarıda bulunuyoruz. Biz bu niyeti görüyoruz, bu maksadın farkındayız, bu tezgahın adını koyduk, bu kumpası işaretledik, buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an Pakistan'da olduğunu da hatırlatan Ömer Çelik, Pakistan'da bütün sokakların fotoğraflarıyla donatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan'da parlamento ve senatonun ortak oturumunda en çok konuşma yapan lider olduğunu söyledi.

Çelik, demokratik kazanımları korumak için uyanık bir şekilde siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

- "30 kilometre derinlik, Türkiye için bir güvenlik şerididir"

"İdlib'de ne işiniz var?" diyenlere seslenen Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Filmi biraz geri saralım. DEAŞ terör örgütü sınırımıza yakın bayrak dikmişken, PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiği oluştururken bütün bunları seyretmemiz mi gerekiyordu. Hatta daha ileri giderek DEAŞ ve PKK'nın attığı füze, bombalar Hatay başta olmak üzere topraklarımızdan içeri düşerken egemen bir devlet olarak sınırlarımızı korumayacak mıydık? Türkiye'nin İdlib'de ne işi var diye soranlar, 'PKK'nın Türkiye sınırında ne işi var?' diye soruyorlar mı? 'DEAŞ'ın Türkiye sınırında ne işi var?' diye soruyorlar mı? Eğer bir Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı harekatını yapmasak, bugün 30 kilometre derinlikte mücadele ettiğimiz bu terör örgütlerinin terör saldırılarını Hatay'da, Gaziantep'te, Adana'da göğüslemek zorunda kalacaktık. Bir devletin, güçlü bir devletin en asli görevi sınırları, toprakları ve vatandaşları saldırıya uğradığında saldırıyı püskürtmektir. Bu 30 kilometre derinlik, Türkiye için bir güvenlik şerididir. Eğer biz bunu yapmasaydık, 'İdlib'de ne işiniz var?' diyenlere soruyorum, o zaman PKK terör örgütüyle nasıl mücadele edecektik, sınırlarımıza yerleşmiş DEAŞ terör örgütüyle nasıl mücadele edecektik, Türkiye sınırının dibine o paçavralarını asmış, nasıl mücadele edecektik? Demek ki bu soruyu soranların PKK ile mücadeleyle, PYD ile mücadeleyle, DEAŞ ile mücadeleyle ilgili bir dertleri yok."