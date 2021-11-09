AK Parti Sözcüsü Çelik, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Malatya'da bir binanın çökmesi dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da binanın çökmesi sonucu vatandaşların yaralandığını üzülerek öğrendiğini belirterek, "Devletimiz tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Göçükten etkilenen tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
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