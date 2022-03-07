AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Mart ayının pek çok açıdan önemli anlamlar ve semboller ifade ettiğini dile getiren Çelik, seçimlerden galip çıkan partinin genel başkanı olmasına rağmen Türkiye'deki vesayet anlayışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığının önünü kestiğini, bu engelin de 9 Mart'ta yapılan Siirt'teki seçimin ardından kalktığını anımsattı.

9 Mart'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi, ardından da 14 Mart'ta Başbakanlık makamına gelmesinin yıl dönümü olduğunu söyleyen Çelik, bu günün; Türkiye'nin bu tip sahte, suni birtakım yanlışlarla demokrasisini sakatlayan bütün vesayet dinamiklerinden kurtulmaya başladığının yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Anneleri'nin 917 gündür evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Çelik, "Diyarbakır Annelerimizden ilham alan anneler Van, Muş, Hakkari, Şırnak, İzmir'de evlat nöbetlerini sürdürüyorlar. Şimdiye kadar 35 ailemiz evladına kavuştu. Biz bu haklı mücadeleyi desteklemeye, duyurmaya, her bakımdan yanlarında olduğumuzu ifade etmeye devam ediyoruz." dedi.

Her konuya bir paragraf ayıran uluslararası insan hakları örgütlerinin Diyarbakır Anneleri konusunda sessiz kalmasını da eleştiren Çelik, Diyarbakır Anneleri'nin ortaya koyduğu direnişin, eylemin; aslında Türkiye'nin içindeki bütün siyasi partilerin destek vermesi gereken bir eylemken bu konuda da seçici davrananların olduğunu söyledi.

- "Adalet reformu tartışıldı"

MYK Toplantısı'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arifesinde gerçekleştiğini dile getiren Çelik, toplantıda ağırlıklı olarak adalet reformunun tartışıldığını bildirdi.

Kadına şiddetin önlenmesine dönük yapılacakların da reform içerisinde yer aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Daha önce de bu kürsüden bütün bileşenlerimize, bu konuyla uğraşan herkese, 'Görüşlerinize açığız, bütün bu sıkıntıları gidermeye, önerileriniz varsa bunları değerlendirmeye açığız' diye ifade etmiştik. Nitekim bunun genel çerçevesini Sayın Cumhurbaşkanımız KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu programında yaptığı konuşmada net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artırılacağını ifade etti. Faillerin, somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Yani birisi çıkıyor, en büyük ceza gerektiren suçlardan birini işliyor, mahkeme sürecinde uysal davrandı ya da 'pişmanım' dedi ya da kravat taktı diye indirimden faydalanıyor. Böyle bir indirim modeli, eğer somut bir emare yoksa, hiçbir şekilde bundan sonra makul bulunmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taciz eylemleriyle kasten öldürme, yaralama, işkence, eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse cezalarının daha da artırılacağını açıkladığını aktaran Çelik, bütün bunların MYK'de kapsamlı bir şekilde, adalet reformunun parçası olarak ele alındığını belirtti.

Çelik, "Adalet reformu karara bağlandığı takdirde, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, birçok nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır." diye konuştu.

- "1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı"

AK Parti'nin eser siyasetine güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Önümüzde önemli bir gündem maddesi var. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl döneminde hizmete girecek dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. İnşallah 18 Mart günü, bütün vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılacak bu köprüde hep beraber o tarihi güne şahitlik etmek üzere bekliyoruz."

(Sürecek)

