AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Suriye'de bir yandan çatışmalara dönük siyasi çözüm aranırken aynı zamanda da her gün orada bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Çelik, bölgeye insani yardımların gitmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çelik, "BM Güvenlik Konseyi Hatay Cilvegözü sınır kapımızı Kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendirilen kararını 12 ay uzatma kararı aldı. Bu daha sonra 6 aylık uzatmalar şeklinde devam edecek." diye konuştu.

Alınan kararın uluslararası toplumun bu sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından da önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesinin esas çözüm olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Astana formatının 16'ncı toplantısının yapıldığını hatırlatan Çelik, burada anayasa komitesi, siyasi süreç ve benzeri konuların hepsinin konuşulduğunu dile getirdi.

Burada, Türkiye'nin bir siyasi çözümün bulunması ile ilgili tezlerinin bir kere daha gündeme geldiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Tabii insani yardımın artırılması bütün tarafların arzu ettiği bir şey. Yine Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde bir çözüm bulunması da bütün taraflar buna bağlılıklarını teyit ediyor ama önemli olan bütün bu çerçeve içerisinde bu sonuca ulaşabilmektir. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için yapılması gerekenleri yapmaktır.

Bakın Afganistan meselesini tartışıyoruz, yıllar içerisinde ne kadar çok tartışıldı ama bugün gelinen nokta maalesef hala burada bir çözümün ortaya çıkmaması şeklindedir. Aynı şeyi bu çerçevede de Suriye için defalarca söyledim. Suriye, Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın. Eğer bu sorumsuzluk, bu duyarsızlık devam ederse Suriye'nin yeni bir Afganistan olması gibisinden bir tabloyla karşı karşıya kalırız ama maalesef Suriye konusunda, çözüm konusunda bu toplantılardaki tezlerimizi anlatmaya devam ediyoruz."

15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Çelik, gazilere ise hürmetlerini ilettiklerini söyledi.

Çelik, "15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasisine nasıl sahip çıktığını, siyasi namusuna nasıl sahip çıktığını, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine nasıl sahip çıktığını göstermesi bakımından tarihimizin en önemli günlerinden bir tanesidir. Bir direniş günü. O sebeple Cumhurbaşkanımızın katılımıyla devlet töreni olarak bu direniş anılıyor." diye konuştu.

- Soruları yanıtladı

Ömer Çelik, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Kabil Havalimanı ile ilgili gelişmelere dönük bir soru üzerine Çelik, bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin orada bir muharip güç olarak yer almadığını, her zaman için Afgan halkının hayat koşullarını iyileştirmeye çalışan bir unsur olarak yer aldığını dile getiren Çelik, "Yani oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız." dedi.

Türkiye'nin Afganistan ile köklü ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Afganistan bulunduğu jeopolitik konumu gereği bir türbülansa girdikten sonra, çeşitli ülkelerin işgali söz konusu oldu. Terör orada çok yükseldi ve bir sürü sıkıntı yaşanmış oldu. Gelinen noktada, NATO oradan çekiliyor. Eğer Kabil Havaalanı bir şekilde korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Bu çerçevede Türkiye, diğer diplomatik misyonların oradan çekilmemesi için bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında birtakım olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz. Türkiye işgalci bir güç değildir. Afgan halkının dostu olan bir güçtür. Nihayetinde Türkiye orada bulunursa Afganistan'ın meşru temsilcilerinin daveti üzerine bulunacaktır. Tabii ki Taliban dahil olmak üzere bütün unsurlarla bu görüşmeler gerçekleştirilecektir. Biz, Afgan halkının yararına olan bir çerçevede orada bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye kadar yürüttüğümüz faaliyetlerin dışında bir faaliyet değil."

Afganistan'ı Türkiye'ye etkisi bakımından uzak bir ülke olarak değerlendirmemek gerektiğini belirten Çelik, Afganistan'daki istikrarsızlığın doğurduğu göç, terör ve uyuşturucu trafiği baskısının doğrudan Türkiye'nin doğu sınırlarında büyük bir basınç oluşturduğunu, görüşmelerin bu çerçevelerde kapsamlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

- "Kamuoyuyla tabii ki paylaşılacaktır"

Sivil anayasa çalışmasına yönelik bir soru üzerine Çelik, anayasa konusunda Cumhur İttifakı'nın kendi çalışmasını, ortak bir çalışma haline getireceğini bildirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede baktığımızda, bizim çalışmamız AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur. Daha sonra Cumhur İttifakı içerisinde bunu bir tek metin haline getirme ile ilgili bir çalışma muhakkak yapılacaktır. Ondan sonra da kamuoyuyla tabii ki paylaşılacaktır. Türkiye'nin gelecek nesillere, şimdi siyaset yapan herkesin gelecek nesillere borcudur bu. Bayram sonrasında bir iki toplantıyla birlikte artık son aşamasına geldi AK Parti açısından kendi yapacağı çalışmanın şekillenmesi, ondan sonra Cumhur İttifakı'nın bu tek metin üzerinde vereceği karar ortaya çıkacaktır. Ondan sonra paylaşılacaktır."

- Yunanistan'ın tavrı

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesine uygulanın tavra yönelik soru üzerine Çelik, "Miçotakis ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra Miçotakis, 'bu yazın sıcak geçmeyeceğini değerlendiriyorum' demişti ama ilk adımı olumsuz bir şekilde attılar." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"1989 Atina Mutabakatı'na aykırı bir şekilde 15 Haziran-15 Eylül arasında hiçbir askeri tatbikat yapılmaması gerekirken, turizm sezonunda tuttular böyle bir adım attılar. Buna karşı da Türkiye tabii ki navtex ilan etti. Şimdi bu yapılan şey, Olympiakos takımı Galatasaray'ı davet etmiş dostluk maçı için. Bizim teknik heyetimizin ve futbolcularımızın hepsinin testi var. Bazılarının orada hızlı test olmasını istemişler yine olumlu davranılmış ama daha sonra uluslararası kriterlere göre geçerli olan test kabul edilmeyip, herkesin hızlı testten geçirilmesi gibi şeklindeki bir muameleye dönüşünce bu muamele tabii ki kabul edilemez. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne iyi niyetle bağdaşmayan bir şeydir. Neticede Galatasaray da çok doğru bir karar almıştır ve orayı terk etmiştir.

Hem dostluk maçına davet edeceksiniz hem de kaba gayriinsani, sportmenlikle ilgisi olmayan bir davranışta bulunacaksınız. Keşke yapmasalardı. Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır, protestomuz iletilmiştir. Bunu da aynı şekilde not ettik. Bundan sonra takımlarımızın Yunanistan'a gidişiyle ilgili benzer durumun ortaya çıkmamasının garanti edilmesini bekliyoruz. Verilecek karşılıklar mutlak suretle verilir."

- "Bundan sonra daha somut adımları göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, İsrail ile sorunların belli olduğunu, bu sorun alanlarının net sorun alanları olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın, Herzog'u göreve başlaması sebebiyle araması neticesinde, pek çok alanda ilerlenebilecek konularda ilerlenmesi gerektiği, sorun alanı olarak tespit edilen konularda ise bu sorun alanlarının çözümüne dönük atılacak adımların atılması gerektiği ile ilgili bir çerçevenin ortaya çıktığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla bölgede konuşacağımız pek çok konu var, İsrail ve Filistin meselesi başta olmak üzere. Burada konuları ikiye ayırıyorum, bir kısmı bilinen sorun alanlarıdır, bu sorun alanlarının çözülmesiyle ilgili olarak atılması gereken adımlar, kurulması gereken diyaloglar konusunda bir irade ortaya çıkmıştır. Diğer alan ise turizmden ticarete kadar iş birliği yapılabilecek alanlardır. Her iki tarafın da kazan-kazan formülü ile kazanabileceği alanlardır. Umarız hem sorunların çözümü ile ilgili diyalogların gelişmesi açısından hem karşılıklı olarak geliştirilebilecek iş birlikleri açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Bu çerçevede devam edeceğiz."

Büyükelçi atanmasına ilişkin bir iradenin ortaya çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine Ömer Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Onlar için henüz erken, onlar tabii ki değerlendiriliyordur, netice itibarıyla bunların hepsi atılacak adımlara, ortaya konulacak iradelere bağlı konular. Netice itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı bu görüşme, bu söylediğim çerçeveyi ortaya çıkarmıştır, iki alanda yani ilerlenecek konularla ilgili olarak, sorun alanları ile ilgili olarak... Bu çerçevenin içinin doldurulmasıyla ilgili olarak adımlar atıldıkça diğer konular, diğer müspet gelişmeler gündeme gelecektir. Şimdi çerçeve ortaya çıkmıştır, o çerçevenin içinin doldurulması aşamasındayız."

(Bitti)

