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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı:

AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı:

02.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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