YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'u kutladı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'u kutladı

09.05.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'u kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor camiasını tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından, Süper Lige yükselen Adana Demirspor'un atkısını taktığı bir fotoğrafını paylaştı.

"Hasret bitti, mavi şimşekler Süper Lig'de." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ligi lider tamamlayarak şampiyon oldu. Kupa, Süper Lig yolunda büyük bir mücadele veren Adana Demirspor Kulübü futbolcularını, başkanını, yönetimini, teknik heyetini, vefakar taraftarlarını tebrik ediyoruz. Adana'mıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protestoSTK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto

Ankara Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:59
Yatsı
21:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Ataselin Eczanesi
Cankaya
Aylin Eczanesi
Cankaya
Betül Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
İncesu Tarman Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.