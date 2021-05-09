AK Parti Sözcüsü Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'u kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor camiasını tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından, Süper Lige yükselen Adana Demirspor'un atkısını taktığı bir fotoğrafını paylaştı.

"Hasret bitti, mavi şimşekler Süper Lig'de." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ligi lider tamamlayarak şampiyon oldu. Kupa, Süper Lig yolunda büyük bir mücadele veren Adana Demirspor Kulübü futbolcularını, başkanını, yönetimini, teknik heyetini, vefakar taraftarlarını tebrik ediyoruz. Adana'mıza hayırlı olsun."



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